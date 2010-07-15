T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

FED BÜYÜME TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ WASHINGTON (A.A)

15 Temmuz 2010 14:25

-FED BÜYÜME TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ WASHINGTON (A.A) - 15.07.2010 - ABD Merkez Bankası (FED), 2010 yılı ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek, 3,2-3,7 aralığından yüzde 3,0-3,5 seviyesine çekti.  FED'in son yeniden gözden geçirmesiyle ülkenin ekonomik görünümü bir yıldan uzun bir süredir ilk kez düşürülmüş oldu. Aşağı yönlü revizyonda, istihdam piyasasındaki zayıflığın büyümeyi sınırlamaya devam etmesinin etkili olduğu belirtildi. FED, 22-23 Haziran tarihlerinde yapılan Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları ile birlikte ekonomik büyüme için yeni projeksiyonlarını açıkladı. Bu yılın işsizlik oranı için daha önce açıkladıkları yüzde 9,1-9,5 tahminini yüzde 9,2-9,5 olarak revize eden FED, bu oranın 2011 yılı sonunda yüzde 8,3-8,7, 2012 yılı sonunda ise yüzde 7,1-7,5 seviyesinde beklendiğini bildirdi. 2010 yılı için büyüme beklentilerini ise yüzde 3,2-3,7 aralığından yüzde 3,0-3,5 seviyesine indirdi.  FED, 2011 yılı için büyüme beklentisini de yüzde 3,4-4,5 seviyesinden yüzde 3,5-4,2 olarak değiştirdi. 2012 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,5-4,5 olarak korudu. ABD Merkez Bankası, 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıda 0-0,25 olarak uyguladığı rekor düzeydeki düşük faiz hadlerinde bir değişikliğe gitmemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24