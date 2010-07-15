-FED BÜYÜME TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ WASHINGTON (A.A) - 15.07.2010 - ABD Merkez Bankası (FED), 2010 yılı ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek, 3,2-3,7 aralığından yüzde 3,0-3,5 seviyesine çekti. FED'in son yeniden gözden geçirmesiyle ülkenin ekonomik görünümü bir yıldan uzun bir süredir ilk kez düşürülmüş oldu. Aşağı yönlü revizyonda, istihdam piyasasındaki zayıflığın büyümeyi sınırlamaya devam etmesinin etkili olduğu belirtildi. FED, 22-23 Haziran tarihlerinde yapılan Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları ile birlikte ekonomik büyüme için yeni projeksiyonlarını açıkladı. Bu yılın işsizlik oranı için daha önce açıkladıkları yüzde 9,1-9,5 tahminini yüzde 9,2-9,5 olarak revize eden FED, bu oranın 2011 yılı sonunda yüzde 8,3-8,7, 2012 yılı sonunda ise yüzde 7,1-7,5 seviyesinde beklendiğini bildirdi. 2010 yılı için büyüme beklentilerini ise yüzde 3,2-3,7 aralığından yüzde 3,0-3,5 seviyesine indirdi. FED, 2011 yılı için büyüme beklentisini de yüzde 3,4-4,5 seviyesinden yüzde 3,5-4,2 olarak değiştirdi. 2012 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,5-4,5 olarak korudu. ABD Merkez Bankası, 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıda 0-0,25 olarak uyguladığı rekor düzeydeki düşük faiz hadlerinde bir değişikliğe gitmemişti.