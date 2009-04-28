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Ekonomi

FED bu sefer faiz oranlarını sabit tutacak

28 Nisan 2009 17:47

Amerikan Merkez Bankasının (Fed), faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Fed'in para politikası organı Federal Açık Piyasa Komitesi’nin bugün başlayacak toplantısı, yarın faiz kararının açıklanmasıyla sona erecek.

Bankanın, yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında bulunan faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor.

Eski Fed Yöneticisi Lyle Gramley, "Şimdi oturma ve bekleme zamanı. Şu anda yeni ve farklı bir şey yapmaları için herhangi bir neden yok" dedi.

Banka, 30 Nisan'da yüzde 2'ye indirdiği gösterge faiz oranını, haziran, ağustos ve eylül aylarında yaptığı toplantılarda değiştirmemişti.

Fed, 16 Aralık 2008'de, yüzde 1 olan gösterge faiz oranını yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığına çekmişti. Bu oran, 17-18 Mart tarihli toplantıda da korunmuştu.

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