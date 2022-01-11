Fed başkanları faiz artırımı için mart ayını işaret etti

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed’in Mart ayında faizleri artırmak ve bilançosunu yakın zamanda küçültmeye başlamak zorunda kalabileceğini söyledi.

“Enflasyonun kontrol altında olduğundan emin olmak için harekete geçmeye hazırız” diyen Bostic, ekonominin iyi durumda kalması için gereken herşeyi yapacaklarını söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre aralık ayındaki Açık Piyasa Komitesi toplantısında 2022 için üç faiz artırımı öngördüğünü belirten Bostic, Eylül’de gerçekleştirilen toplantıda 2022’de iki faiz artırımı olacağını öngörüyordu.

“Eğer rakamlar son aylardaki gibi gelmeye devam ederse Mart’ta yapılacak bir faiz artırımı uygun olabilir” diyen Bostic, istihdam yaratımı ve enflasyondaki trendin devam etmesi halinde baharda faiz artırımlarına başlayabileceklerini söyledi.

"Martta faiz artışının kesinlikle makul olacağını düşünüyorum"

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise, Fed'in Aralık ayı toplantısında takındığı daha şahin duruşa destek verdiğini ve Mart ayında bir faiz artırımına gidilmesinin akla yatkın olduğunu söyledi.

Barkin, "Eğer şu anda sahip olduğumuza benzer işsizlik seviyesi olan, fiyat baskılarının yüksek olduğu bir ekonominiz var ise, normalleşmeye doğru adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Fed'in Mart ayı FOMC toplantısında faiz oranlarını artırmasının kesinlikle makul olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Faiz artırımı Mart'ta başlamalı"

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ABD Merkez Bankası’nın enflasyondaki artış nedeniyle Mart’ta faiz artırmaya başlayabileceğini, bir sonraki adımda da bilançonun küçültülebileceğini belirtti.

Bullard CFA Society’deki konuşmasında Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için Mart’ta faiz artırmaya başlaması gerektiğini savundu. Bullard “faiz artışları enflasyon gelişmelerine göre azaltılır veya artırılır” dedi.

Fed’in şahin isimlerinden olan Bullard geçen ayki toplantıda 2022 için 3 faiz artışından yana olduğunu açıklamıştı. Bullard faiz artışına erken başlamak gerektiğini, bu yaklaşımın daha çok veya daha az faiz artışı yapmak için Fed’e esneklik kazandıracağını belirtmişti.