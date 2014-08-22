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Ekonomi

FED Başkanı Yellen'den 'erken faiz artırımı' sinyali

FED Başkanı Janet Yellen piyasaların beklentisinin aksine faiz artırımının erken gelebileceği mesajını verdi

22 Ağustos 2014 23:24

FED Başkanı Janet Yellen’in konuşması piyasalardaki beklentileri karşılamadı. Yellen, 'geç faiz artırımı' mesajı bekleyen piyasaların aksine iyi gelecek verilere göre faiz artırımının erken gelebileceği sinyalini verdi. Önceki konuşmalarına göre farklı bir çizgi çizmeyen Yellen'in konuşması sonrası dolar yatay seyirde ilerledi.

ABD’nin Jackson Hole kasabasında piyasaların merakla beklediği konuşmasını yapan Janet Yellen konuşmasında, Salı günü açıklanan Fed tutanaklarına paralel ifadeler kullandı. İstihdam piyasasındaki atıl kapasitenin ne zaman ortadan kalkacağının belirsiz olduğunu vurgulayan Yellen “Politikayı çok erken sıkılaştırmak istihdam piyasasında tam toparlanmayı engelleyebilir. Enflasyon yüzde 2’ye yaklaşırken erken sıkılaştırma istihdam piyasasını bozabilir” diyerek faiz artışının çok erken gelmeyeceğinin işaretini verdi.

Ancak Yellen kendisinden “geç faiz artırımı” mesajı vererek “güvercin” konuşma bekleyen piyasaları da hayal kırıklığına uğrattı. Yellen işsizlik oranının Fed’in öngördüğünden daha hızlı düştüğünü ve bu durumun Fed’in erken hareket etmesini gerektirebileceğini de vurguladı. Yellen net bir politika belirlemenin zorluğuna dikkat çekerken “Ekonomik durgunluğun belirsiz. Sıkılaştırma (faiz artırımı) verilere bağlı” diye konuştu.

 

Piyasaları çok etkilemedi

 

Yellen’in Salı günkü tutunaklara büyük ölçüde paralel olan bu konuşması piyasalarda fazla dalgalanma yaratmadı. Konuşma öncesi 2.1790 TL’den satılan dolar konuşmanın yayınlanması sonrası 2.1770 TL’ye geriledi. Yellen’in konuşması ikinci seansın son saatine denk gelirken BİST 100 günü yüzde 0,04 kayıpla 78 bin 929 puandan kapadı. Gösterge bono faizi değişmeyerek yüzde 9,27’de kaldı.

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