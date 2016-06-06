Fed Başkanı Yellen: Faizin kademeli şekilde yükseltilmesi gerekeceğini düşünüyorum

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, ilave kademeli faiz artırımının uygun olduğunu ifade etti.

Yellen, ABD’nin Philadelphia eyaletinde yaptığı konuşmada, “Faizin, uzun vadede fiyat istikrarını ve maksimum sürdürülebilir istihdamı sağlayabilmek için, muhtemelen zamana yayılarak, kademeli bir şekilde yükseltilmesinin gerekeceğini düşünmeye devam ediyorum” dedi.

Yellen’in açıklamalarından sonra sabah saatlerinde 2.91 seviyelerinde olan dolar uluslararası piyasalarda ciddi bir tepki vermedi. Dolar günü 2.91’e yakın bir seviyede kapattı.



Bankacılar dolar/TL’de 2.90 seviyesinin psikolojik açıdan önemine dikkat çekerken, kurun bu seviyenin altında hareketini sürdürmesi halinde Mayıs ayında yoğun dolar satışı yapan yurt içi yerleşiklerin yeniden alıma geçebileceğini belirtiyor.