Fed Başkanı Powell: Enflasyonu engellemek için araçlarımızı kullanacağız

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed’in araçlarını kullanacağını söyledi.

BloombergHT'nin haberine göre Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD’de yüksek enflasyona ve ücret artışlarına değindi.

ABD’de çalışan ücretlerinin özellikle en düşük ücret alan işçiler için arttığını söyleyen Powell, artışların daha yüksek bir enflasyon oranına yol açabilecek hızda olmadığını söyledi.

"Enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için araçlarımızı kullanacağız"

Powell açıklamasında, "Ücretlerin önemli ölçüde arttığını gördük. Daha yüksek enflasyona yol açabilecek rahatsız edici bir oranda yükseldiklerini görmüyoruz, ancak bu çok dikkatli bir şekilde izlediğimiz bir konu haline geldi." ifadelerini kullandı.

ABD ekonomik toparlanmasının diğer büyük ekonomilerden daha güçlü olduğunu dile getiren Powell, “Sizi temin ederim ki, yaşadığımız bu yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için araçlarımızı kullanacağız." dedi.