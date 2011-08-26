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Ekonomi

Fed Başkanı Bernanke'den açıklama JACKSON HOLE (A.A)

26 Ağustos 2011 22:40

-Fed Başkanı Bernanke'den açıklama JACKSON HOLE (A.A) - 26.08.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, ABD ekonomisinin büyümesi üzerinde riskler bulunduğunu söyledi. Kansas City Fed'in ABD'nin Wyoming eyaletinin küçük bir kasabası Jackson Hole'da düzenlediği toplantıda konuşan Bernanke, ''Rekor seviyede düşük faiz oranları büyümeyi zamanla destekleyecek, zayıf ekonomi kısa vadede daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyor'' dedi. İstihdam piyasası konusunda iyimser olduğunu ve ekonominin uzun vadede sağlıklı bir yapıya kavuşacağını ifade eden Bernanke, ''Fed fiyat istikrarını sağlamak ve büyümeyi garanti altına almak için gereken her şeyi yapacak'' diye konuştu. Ekonominin üzerindeki risklerin devam etmesine karşın ABD ekonomisi için büyüme temellerinin hala mevcut olduğunu ifade eden Bernanke, Eylül ayında yapılacak Fed toplantısının, politikaların tümüyle müzakere edilebilmesi için iki gün süreceğini kaydetti.  İşsizliği azaltmak için ekonominin sağlıklı olmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Bernanke, Fed'in ABD ekonomisinin büyümesine ilişkin görünümünü düşürdüğünü söyledi. Bernanke, ''Krizden sonra ekonominin toparlanması bizim umduğumuzdan daha az sağlam oldu. ABD'nin büyüme temelleri son dört yıldaki şoklarla daimi olarak bozulmuş gibi görünmüyor. Ekonomideki iyileşme zaman alacak ve bu sürede terslikler olabilir. Ancak, iyileşme süreci ciddi yaralar bırakmayabilir'' dedi.  Finansal baskıların hem içeride hem de dışarıda toparlanma üzerindeki etkisini önemli biçimde sürdürdüğüne dikkat çeken Bernanke, ''Bu gelişmelerin şimdiye kadar ekonomik faaliyeti ne kadar etkilediği konusunda bir yargıya varmak zor, ancak hanehalkı ve iş dünyasının güvenine zarar vereceğine ilişkin bazı kaygılar bulunuyor ve bu da büyüme üzerinde risk oluşturmayı sürdürüyor'' diye konuştu. Fed'in seçenekleri değerlendireceğini ve gerektiği şekilde hareket etmeye hazır olduğunu yineleyen Bernanke, para politikasının, özellikle büyüme ve enflasyon görünümüyle ilgili olmak üzere ekonomideki değişimlere uyum göstermesi gerektiğine işaret etti. Bernanke, emtia fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonu Fed'in yüzde 2 olan enflasyon hedefine uygun duruma getirmesi gerektiğini belirtti. Uzun vadede bütçe açığını azaltmanın gerekliliğini vurgulayan Bernanke, büyüme ve istihdamın güçlenmemesi halinde gelecekte ekonominin sağlığının bozulabileceğine dikkat çekti.  ''Seçilmişler mevcut ekonomik toparlanmadaki kırılganlığı önemsememezlik etmemeliler'' diyen Bernanke, ABD'ni borçlanma tavanının yükseltilmesine ilişkin tartışmaların ekonomiye zarar verdiğini ve bu tür başka bir vakanın uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Fed Başkanı Bernanke, ''Avrupalı meslektaşlarımın mevcut sorunlar karşısında tümüyle bilinçli olduklarına ve kamu borcu sorunlarını halletmek kapasitesine sahip olduklarına inanıyorum. Tüm gerekli önlemleri alacaklar'' ifadesini de kullandı. Fed, bu ay başında yaptığı toplantıda yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığındaki gösterge faiz oranını gelecek iki yıl daha bu seviyede bırakacağını bildirmişti.

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