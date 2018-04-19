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Ekonomi

Fed: ABD'de ekonomik büyüme gümrük tarifesi endişelerine rağmen rayında

İstanbul, 19 Nisan (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed), gümrük vergileri nedeniyle ortaya çıkan "ticaret savaşı" risklerine karşın, ABD ekonomisinin büyümekte olduğunu açıkladı

19 Nisan 2018 10:31

İstanbul, 19 Nisan (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed), gümrük vergileri nedeniyle ortaya çıkan \"ticaret savaşı\" risklerine karşın, ABD ekonomisinin büyümekte olduğunu açıkladı.
Fed\'in 12 bölgesel iş dünyasından topladığı bilgilerle oluşturulan Bej Kitap raporunda, \"güçlü iş dünyası borçlanmaları, artan tüketici harcamaları ve sıkılaşan istihdam piyasalarının\" küresel \"ticaret savaşı riskine\" karşın, ABD ekonomisinde büyümenin \"rayında olduğu\" vurgulandı.
Raporda, \"İşletmeler arasında genel görünüm pozitif olmaya devam ediyor; ancak, birçok işletme Trump yönetiminin gümrük tarifelerini kullanımı konusunda endişeli\" denildi.
Rapora temel oluşturan imalat, tarım ve ulaştırma sektörlerinden işletmelerin görüşlerinde, yeni uygulamaya giren veya uygulanması planlanan gümrük tarifelerinin \"endişe yarattığı\"nı vurguladılar.

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