Fed: ‘ABD ekonomisi daha da kötüye gidiyor’

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eyaletlerden aldığı ekonomik verilere dayanarak hazırladığı "Bej Kitap" adlı rapora göre, ABD ekonomisinin koşulları ocak ve şubat aylarında kötüleşti.



ABD'de Fed'in iki hafta içinde faiz oranlarına karar vermesinde kullanacağı ve 23 Şubattan önce toplanan verilere dayanarak hazırlanan raporda, ekonominin düzelmesinin 2009 yılı sonu ve 2010 yılı başından önce beklenmemesi gerektiğine dikkat çekildi.



Birkaç sektör hariç kötüleşmenin birçok sektörü etkilediğine işaret edilen raporda, ABD'de birçok bölgede konut piyasasında durgunluğun devam ettiği vurgulandı.



Tüketici harcamalarının, sıkıntılı geçen tatil harcama dönemiyle karşılaştırıldığında ocak ve şubat ayında bazı bölgelerde düzelme olmasına rağmen, hareketsiz olduğu vurgulanan raporda, imalat alanında bazı sektörlerde aşırı ve belirgin gerileme olduğu ifade edildi.



Fed, bankalar ve diğer finansal kurumların raporlarının ticari ve diğer kredi taleplerinin daha fazla düştüğünü ve sıkı kredi koşullarının sürdüğünü gösterdiğini belirtti.



ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 6,2 daralmıştı.



Bu arada ABD yönetimi, evleri haciz tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Amerikalıları rahatlatmak için 75 milyar dolarlık tutsat (mortgage) planı başlattı.



Veriler, tutsat kredisi borcu bulunan her beş Amerikalı ev sahibinden birinin kredi borçlarının evlerinin değerinden fazla olduğunu ortaya koyuyor.



Geçen ay açıklanan 275 milyar dolarlık konut teşvik programının bir parçası olan bu plan, sıkıntıdaki ev sahiplerinin kredilerinin yeniden düzenlenmesine ve aylık ödemelerini azaltmasına olanak tanıyor.



First American CoreLogic adlı kuruluşa göre, tutsat kredisi bulunan yaklaşık 8,3 milyon ev sahibi geçen yıl sonu itibariyle zor durumda bulunuyor ve bu sıkıntı ev fiyatları düştüğü için muhtemelen büyümeye devam ediyor.



Wachovia bankasında görevli ekonomist Mark Vitner, ABD Başkanı Barack Obama'nın planının ihtiyacı olan insanların biraz rahatlamasını sağlayacağını belirterek, "ancak hacizlerde önemli azalma göreceğimiz konusunda çok fazla iyimser değilim" dedi.

