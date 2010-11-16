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Dünya

FEÇLİLERİN KÖK HÜCRE TEDAVİSİNDE İLK ADIM ANKARA (A.A)

16 Kasım 2010 15:49

-FEÇLİLERİN KÖK HÜCRE TEDAVİSİNDE İLK ADIM  ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Dünyada felçlilerde kök hücre tedavisinin ilk denemesi başladı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Glasgow'daki doktorlar, Felçte Kök Hücre Pilot Araştırması (PISCES) kapsamında, bir felçli hastanın beynine kök hücre zerkettiler. Tedavinin başarılı olup olmadığının anlaşılması için hasta iki yıl boyunca takip edilecek. Araştırmada, kök hücrelerin beynin tahrip olmuş bölgelerini tedavi edip, iskemik felçli (beyne giden kan akımının azalması durumunda oluşan felç) hastalarda yaşam kalitesini artırıp artırmadığı gözlenecek. Deneme, Glasgow Üniversitesi Nöroloji ve Psikoloji Enstitüsü'nden Prof. Keith Muir'in başkanlığında yapılıyor. Hastanın, az dozda kök hücre verilen ameliyattan sonra taburcu edildiği belirtildi. Gelecek yıl yapılacak denemelerde hastalara daha yüksek dozda kök hücre verilmesinin planlandığı belirtildi. İlk gruptaki hastaların 60 yaş üzerinde ve yıllardır durumlarında düzelme olmayan veya çok az düzelme olanlar arasından seçileceği belirtildi. Bunların, işlemin güvenliğini test etmek açısından en uygun grup olduğu belirtiliyor. Bu denemeler başarılı olursa ,doktorlar daha çeşitli hasta grupları üzerinde daha kapsamlı denemeler yapacaklar. 

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