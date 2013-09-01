FC Kopenhag'dan Galatasaray taraftarlarına bilet şoku



FC Kopenhag yöneticileri, Galatasaray maçına bilet alan Türklerin iptal edilen biletleri için "FC Kopenhag'ı destekleyin biletlerinizi onaylayalım" şeklinde açıklama yaptı. Kulüp hakkında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulunuldu.

Ünsal Turan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Galatasaray'ın UEFA şampiyonlar ligi B Grubu'nda karşılaşacağı rakibi FC Kopenhag Kulübü, bazı bilet satışlarının iptal edildiğini açıkladı. Biletleri iptal edilen Türkler ise harekete geçerek kulüp hakkında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulundular. Danimarka medyası ve hukukçular da Türklerin isimleri nedeniyle biletlerinin iptal edilmesinin ayrımcılık içerdiği görüşünde birleştiler. Sosyal Demokrat Eski Milletvekili Yıldız Akdoğan, taraftarın, göçmen Danimarkalı diye ayrım yapılmadan istediği yerde maçı izleme özgürlüğü bulunduğunu hatırlatarak, "Türklerin isimleri nedeniyle biletlerinin iptal edilmesi normal değil. Umarım kulüp bunu yaparken ayrımcılık gibi bir düşünce içinde hareket etmemiştir. Şayet bir Türk maçı, Danimarkalılar arasında izlemek istiyorsa izleyebilmelidir ve kulüp bundan memnuniyet duymalıdır" dedi.

Kulüp yöneticileri ise, FC Kopenhag'ı destekleyeceklerin biletlerinin onaylanacağını belirterek, Türkleri kendi takımlarını desteklemeleri konusunda baskı uygulamaya başladı. FC Kopenhag sözcüsü Daniel Rommedahl, "Türkler sakin olsunlar, FC Kopenhag'ı desteklemek isteyenlerin biletleri onaylanacak. Biz ayrımcılık yapmıyoruz. aldığımız tedbir sadece güvenlik tedbiridir" diye konuştular.

Rommedahl, taraftarın güvenliğini sağlamadıkları için daha önce UEFA'dan 100 bin kron ceza yediklerini belirterek, biletlerin çok iyi inceleneceğini, Danimarkalılar arasında maçı izlemek isteyenlerin biletlerinin onaylanabileceğini söyledi.



Avukat firmasından kulübe tehdit



FC Kopenhag Kulübü'nün sadece Türkler değil, yabancı ismi olan tüm futbol severlerin biletlerini iptal ettiği ortaya çıktı. K.I Consulting Law. adlı avukat firması, kulüp hakkında dava açabileceği tehdidinde bulundu. Avukat Kevni Iljazovski, "Biletleri iptal edilen o kadar çok kişiden şikayet aldık ki hepsini okuyamaya fırsat bulamadık. Kulübün yaptığı ayrımcılıktır ve kulüp yöneticileri hakkında dava açmaya hazırlanıyoruz"şeklinde konuştu.



Ünlü futbolcuların biletleri de iptal edildi



Öte yandan sadece Türklerin değil, Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için İnternet üzerinden bilet satın alan tüm yabancı futbol severlerin biletlerinin de iptal edildiği bildirildi. Bileti iptal edilenler arasında, Danimarka liglerinden top koşturan yabancı isimli ünlü futbolcuların, politikacıların da bulunduğu ortaya çıktı. Şimdi Denizlispor'da oynayan Eski FCN sporlu Bayram Fetai de satın aldığı biletin iptal edildiğini söyledi. Danimarkalı hukukçular, FC Kopenhag'ın bilet satışı politikasını hemen gözden geçirip değiştirmesi tavsiyesinde bulundular.