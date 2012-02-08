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Spor

FB: Özdemir ve Kamer toplantıdan erken çıkmadı İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 00:59

-FB: Özdemir ve Kamer toplantıdan erken çıkmadı İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulüp başkanvekili Nihat Özdemir ile asbaşkanı Cihan Kamer'in, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısını erken terk ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde, Nihat Özdemir ile Cihan Kamer'in toplantıyı erken terk ettiğine dair birtakım haberlerin yer aldığı ifade edilerek, şöyle denildi: ''Sayın Özdemir ve Sayın Kamer'in toplantıdan erken çıkması ya da toplantıyı terk etmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Toplantının sona ermesi ile birlikte; Sayın Özdemir ve Sayın Kamer'den önce salondan çıkan kulüp başkanları olmuş hatta bu toplantının yapıldığı yerin önünden canlı yayın yapan televizyon kanalları tarafından da görüntülenmiştir. Hal böyle iken, yöneticilerimiz hakkında, 'toplantıyı terk ettiler' şeklinde haberler yapılması düşündürücüdür.''

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