FB'nin borsadaki değer kaybı yüzde 35'e ulaştı

T24- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören Fenerbahçe Sportif hisseleri şike soruşturmasının başladığı tarihten bu yana yaklaşık yüzde 35,25 değer yitirdi.





Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'ın gözaltı altına alınması ile birlikte aşağı yönlü hareketini sürdüren Fenerbahçe hisseleri, dün Yıldırım'ın tutuklanması ile birlikte yeni haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Futbolda şike soruşturmasından önce 71,25 liradan haftayı kapatan Fenerbahçe hisseleri yeni haftanın ilk işlem gününde 46,10 liraya kadar gerileyerek, soruşturmanın başladığı tarihten bu yana yüzde 35,25 değer yitirdi.





Trabzonspor Sportif hisselerinde ise soruşturma öncesine göre sınırlı seviyede yükseliş görüldü. Soruşturma öncesinde 17,85 liradan işlem gören hisseler, 19,85 lira seviyelerine kadar yükselirken, hisselerin değer kazancı yüzde 11,20 oldu.





Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın İMKB'de işlem gören hisse senetleri de yüzde 6 değer kaybıyla soruşturma öncesi 10,25 liradan işlem görürken, şu sıralarda 9,62 lira seviyesinde seyrediyor. Galatasaray Sportif hisselerindeki kayıp yüzde 3,72'de kalırken hisse senedinin fiyatı 376,00 liradan 362,00 liraya düştü.

