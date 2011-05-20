-FB'NİN AMİGOSU CİNAYETTEN CEZAEVİNDE İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Yaklaşık 5 yıl önce Galatasaraylı bir taraftarın bıçakla öldürülmesiyle ilgili 20 yıl 3 ay 16 gün hapis cezası alan ve ''şartlı tahliye''den yararlanarak cezaevinden çıkan Fenerbahçe tribün liderlerinden Sebahattin Karabul, başka bir suçtan dolayı ''şartlı tahliye'' hükümlerini yaktığı cezasını tamamlamak üzere cezaevine konuldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Fenerbahçe tribün liderlerinden Sebahattin Karabul'u (43), Sivasspor maçına gitmek için hazırlanırken Esenler'deki evinde gözaltına aldı. Polisin verdiği bilgiye göre Karabul, 1996 yılında tartışma sonucu Galatasaray taraftarı Celal Kurtuluş'u bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemece 20 yıl 3 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karabul, bu cezanın 21 ayını cezaevinde yattıktan sonra ''Şartlı Salıverme Yasası''ndan faydalanarak tahliye oldu. Buna rağmen 2003 yılında ruhsatsız silahla yakalanan Karabul, ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay tarafından bu cezası onanan Karabul, 20 yıl 3 ay 16 günlük hapis cezasına ilişkin ''şartlı tahliye'' şartlarını da yakmış oldu. Karabul, polisteki işlemlerin ardından yasal işlemleri yapılmak üzere Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Karabul, buradaki işlemlerinin ardından da kalan cezasının infazı sağlanmak üzere cezaevine konuldu.