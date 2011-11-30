-FB'li taraftarlar, TFF binasına siyah çelenk bıraktı İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Fenerbahçeli bir grup taraftar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına siyah çelenk bıraktı. Fenerbahçe Kulübü'nün bu akşam yaptığı açıklamada, TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ve TFF Baş Hukuk Müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı'nın, UEFA müfettişi Pierre Cornu'ya sarı-lacivertli kulübün yüzde yüz şike yaptığını söylediğini ileri sürerek, Arıboğan ve Helvacı'nın TFF'deki görevlerinden istifa etmesini istemesinin ardından, yaklaşık 20 kişilik sarı-lacivertli taraftar grubu, İstinye'deki TFF binasına gelerek, üzerinde ''GS lobisi federasyondan defol'' yazılı bir siyah-çelenk koydu. Fenerbahçe marşları söyleyip, TFF aleyhine tezahürat yapan taraftarlar, ayrıca üzerinde ''Her şeyin farkındayız, sonuna kadar yanındayız'' yazan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dev bir posterini de açtı.