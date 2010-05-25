T24 LogoT24 Logo
Dünya

FBI'yı dolandırmak istedi

ABD'nin iç istihbarattan sorumlu Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) dolandırmaya çalışan bir Avusturya vatandaşı yakalandı.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD'nin iç istihbarattan sorumlu Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) dolandırmaya çalışan bir Avusturya vatandaşı yakalandı.


Verilen bilgiye göre, FBI'ye e-posta gönderen Avusturyalı, "200 teröristin isim listesi ve ABD'ye sokulmak istenen dört kirli bombaya ilişkin istihbarata sahip olduğunu" iddia ederek, bu "bilgileri" 1,3 milyon avro karşılığında satmak istediğini bildirdi.


İlk aşamada 300 bin avro, listeyi teslim ettikten sonra da bir milyon avro isteyen Avusturyalı, paranın havale edileceği banka hesap numarasını bile iletti.


Avusturya polisi, ismini açıklamadığı dolandırıcının para havalesi için kız arkadaşının banka hesap numarasını bildirdiğini açıkladı.


FBI ile Avusturya polisinin düzenlediği operasyonla ülkenin güneyindeki Graz kentinde yakalanan Avusturyalı, ilk sorgulamada suçlamaları kabul etti.


Polisin e-posta kanalıyla ilişki kurduğu bu kişiyi, "300 bin avroyu teslim almak üzere" buluşma noktasına geldiğinde yakaladığı bildirildi.


Söz konusu kişinin, "tehlikeli düzeyde tehdit ve dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24