FBI'yı dolandırmak istedi

T24-



Verilen bilgiye göre, FBI'ye e-posta gönderen Avusturyalı, "200 teröristin isim listesi ve ABD'ye sokulmak istenen dört kirli bombaya ilişkin istihbarata sahip olduğunu" iddia ederek, bu "bilgileri" 1,3 milyon avro karşılığında satmak istediğini bildirdi.





İlk aşamada 300 bin avro, listeyi teslim ettikten sonra da bir milyon avro isteyen Avusturyalı, paranın havale edileceği banka hesap numarasını bile iletti.





Avusturya polisi, ismini açıklamadığı dolandırıcının para havalesi için kız arkadaşının banka hesap numarasını bildirdiğini açıkladı.





FBI ile Avusturya polisinin düzenlediği operasyonla ülkenin güneyindeki Graz kentinde yakalanan Avusturyalı, ilk sorgulamada suçlamaları kabul etti.





Polisin e-posta kanalıyla ilişki kurduğu bu kişiyi, "300 bin avroyu teslim almak üzere" buluşma noktasına geldiğinde yakaladığı bildirildi.





Söz konusu kişinin, "tehlikeli düzeyde tehdit ve dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.