"FBI'ın Sputnik muhabirine yaptığı, ciddi sorunlar bulunduğunu gösteriyor"

Sputnik’in eski Beyaz Saray muhabiri Andrew Feinberg'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulanmasını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu sorgulamalar, sansür ve basının çalışma alanının kısıtlanmasıyla ilgili ciddi sorunlar bulunduğunu gösteriyor" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Detaylı bilgiye sahip değiliz ancak her halükarda, gazetecilerin veya eski gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle sorgulanması, fikirlerin çoğulculuğunu ve basın özgürlüğünü desteklemiyor. Bu sorgulamalar, sansür ve basının çalışma alanının kısıtlanmasıyla ilgili ciddi sorunlar bulunduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.