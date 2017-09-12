T24 LogoT24 Logo
Dünya

"FBI'ın Sputnik muhabirine yaptığı, ciddi sorunlar bulunduğunu gösteriyor"

Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

12 Eylül 2017 16:02

Sputnik’in eski Beyaz Saray muhabiri Andrew Feinberg'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulanmasını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu sorgulamalar, sansür ve basının çalışma alanının kısıtlanmasıyla ilgili ciddi sorunlar bulunduğunu gösteriyor" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Detaylı bilgiye sahip değiliz ancak her halükarda, gazetecilerin veya eski gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle sorgulanması, fikirlerin çoğulculuğunu ve basın özgürlüğünü desteklemiyor. Bu sorgulamalar, sansür ve basının çalışma alanının kısıtlanmasıyla ilgili ciddi sorunlar bulunduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

SputnikeskiBeyaz SaraymuhabirAndrew FeinbergKremlinsözcüDmitriy Peskov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24