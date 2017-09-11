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Dünya

FBI'dan Sputnik'e 'yabancı ajan' soruşturması

Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Basın özgürlüğü mezarında ters döndü

11 Eylül 2017 19:07

Sputnik haber ajansının eski Beyaz Saray muhabiri Andrew Feinberg'in, ajansın, 'yabancı ajan olarak kayıtlı olmadığı halde Kremlin propagandası yaptığı' iddiaları nedeniyle açılan soruşturma kapsamında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulandığı belirtildi.

Yahoo News haber sitesine göre, FBI bir süre önce Sputnik'in eski Beyaz Saray muhabiri olan Andrew Feinberg'i sorguladı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı haberde Feinberg'in, lobicilik yapan kuruluşların ABD'de yabancı ajan olarak kayıtlı olması gerektiğini öngören FARA isimli yasanın Sputnik tarafından ihlal edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma nedeniyle sorgulandığı belirtildi.

​Yahoo News ayrıca, FBI'ın Sputnik'in binlerce iç yazışmasını içeren bir taşınabilir bellek cihazını ele geçirdiğini iddia etti.

Habere göre, soruşturmacılar cihazdaki bilgiler sayesinde, 'Sputnik'in, Rus hükümetinin ABD'de Kasım 2016'da düzenlenen başkanlık seçimlerini etkileme kampanyasında bir rolünün olduğunu' kanıtlamayı umuyor.

Simonyan: Bu yapılan mide bulandırıcı

Öte yandan Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, FBI soruşturmasına sert tepki verdi.

Simonyan, "Rusya'nın FBI'ın soruşturmasına aynı biçimde karşılık verip Moskova'daki Amerikan gazetecilerin yaptığı işi kontrol edeceğinden şüphem yok. Bu yapılan mide bulandırıcı. Basın özgürlüğü mezarında ters döndü. Basın özgürlüğü kendisini yaratan kişiler tarafından öldürüldü" ifadelerini kullandı.

 

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