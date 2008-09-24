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Ekonomi

FBI'dan batıklara yolsuzluk soruşturması

FBI, ülkedeki ekonomik krizin derinleşmesine yol açan dört büyük batık finans şirketi hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı

24 Eylül 2008 03:00

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkedeki ekonomik krizin derinleşmesine yol açan dört büyük batık finans şirketi hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı.

FBI yetkilileri, medyaya açıklamalarında, soruşturmaların, geçen günlerde devletin denetimi altına alınan "mortgage" devleri Fannie Mae ve Freddie Mac, devlet tarafından 85 milyar dolarlık acil fon aktarılmasına karar verilen sigorta devi American International Group ve iflasını isteyen yatırım bankası Lehman Brothers'i kapsadığını belirttiler.

FBI'ın, bu kuruluşların yöneticileri ve çalışanlarının, konut sektörü finansmanı konusunda, herhangi bir "yanlış bilgelendirme" yapıp yapmadıkları konusunu artıştırdığı kaydediliyor.

Henüz başlangıç aşamasındaki FBI'ın yolsuzluk soruşturmalarının, bu şirketlerin üst düzey yöneticilerini ve firmaların işleyiş usullerini kapsayacağı kaydedildi. FBI Başkanı Robert Müeller, geçen hafta, toplam 24 büyük finans kuruluşunun inceleme altında olduğunu bildirmiş, ancak şirket ismi vermemişti.

ABD'de bazı siyasetçiler, patlak veren mali krizde, finans kuruluşlarının yöneticilerinin "açgözlülüğünün" rol oynadığını dile getirmişti.

ABD'de büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerine ödenen transfer paraları ve ayrıldıklarında verilen yüksek tazminatlar da krizin patlak vermesiyle birlikte ABD kamuoyunun tepkisini çekiyor.

FBI'ın halen, ABD konut sektöründeki 26 olası ticari yolsuzluk vakasını araştırdığı ifade ediliyor.

Finans krizin derinleşmesi üzerine Başkan George W. Bush yönetimi, finans kuruluşlarının batık kredilerinin devralınmasını öngören 700 milyar dolarlık bir paket hazırlamıştı. Paket, halen Kongre'de görüşülüyor.

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