FBI'dan ahlaksız teklif

Bank Of America’nın bile ATM makinelerini kopyalayıp milyonlarca dolar vurgun yapılmasını sağlayan Çağatay Evyapan’a FBI ajanlarının, “Zenginleri dolandırma. Üçüncü dünya ülkelerine yönel” dediği ortaya çıktı.



İstanbul Bilişim Polisi, başta FBI olmak 10 ülke polisinin peşinde koştuğu “Chao” takma isimli Çağatay Evyapan’ı, Tuzla’daki evinde yakalamayı başarmıştı. Sürdürülen soruşturma çerçevesinde FBI ajanlarının internetteki forum sitelerinde Evyapan’le görüştükleri belirlenirken, ajanların kendi ülkelerini korumak için Evyapan’ı 3. dünya ülkelerine yönlendirmeye çalıştıkları da ortaya çıktı.



Ajan tuzağına düştü



FBI ajanları, kimliğini bilmedikleri ve sadece “Chao” takma adı ile tanıdıkları Evyapan’ın darkmarket.ws isimli sitesine üye olmaya çalıştılar. Ancak yeni bir üyenin kayıt yaptırması için 3 eski üyenin referans olması gerekliliği nedeniyle FBI ajanları bu siteye üye olamadı. Ancak sipariş vermek isteyen ATM dolandırıcıları gibi davranarak Evyapan ile forumlarda görüşmeyi başardılar.



‘Senin için web sayfası dizayn ettik’



Evyapan’la ’Senin için yeni bir web sayfası dizayn ettik’ diyerek sohbeti derinleştiren FBI ajanları, konuşmaları sırasında da onu kendi ülkelerinden uzak tutmak için 3. dünya ülkelerine yönlendirici konuşmalar yaptı. Evyapan’a, “Zengin ülkeleri hedef seçme. Bu ülkelerin polis teşkilatları çok güçlü ve teknolojileri çok güçlü. Yakalanma riskin var. Sen üçüncü dünya ülkelerini hedef al. Onlar seni yakalayamaz” telkinlerinde bulunan FBI ajanları, Evyapan’ın sözlerine itibar etmemesi üzerine web sitesini çökertti. Bazı ABD bankalarını dolandırmaya hazırlandığı sırada da yakalandı.



250 sayfalık rapor



Peşlerinde oldukları sanal dolandırıcının Türk polisi tarafından yakalandığını öğrenen FBI ajanları ise Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı’nda ’Chao’ hakkında hazırladıkları 250 sayfalık raporu gönderdi. Raporda ’Chao’ ile yapılan forum kayıtlarının da bulunduğu öğrenildi.



10 yıllık ABD vizesi var



Polisin teknik takip başlattığı Evyapan’ın 24 saat boyunca borsa sitelerini takip ettiği belirlendi. Hangi isim ile işlem yaptığı tespit edildi. Ardından da İMKB’ye bir yazı göndilerek Evyapan’ın yaptığı işlemler hakkında bilgi istendi. Evyapan’ın 10 yıllık ABD vizesi ve gerçek adının da Hakan Güneş olduğu ortaya çıktı.

