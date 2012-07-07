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Bilim / Teknoloji

FBI virüse karşı interneti kesecek

FBI, yaklaşık 568 bin bilgisayara bulaştığı tespit edilen bilgisayar virüsü DNSChanger’a karşı önlem almak üzere harekete geçti

07 Temmuz 2012 16:37

Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcı 9 Temmuz’da internete erişemeyecek. FBI, internet ağlarını istila eden "DNSChanger" virüsüne karşı harekete geçti.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, yaklaşık 568 bin bilgisayara bulaştığı tespit edilen bilgisayar virüsü DNSChanger’a karşı önlem almak üzere harekete geçti.

Çoğunluğu ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Hindistan olmak üzere dünya genelinde 300 binden fazla internet kullanıcısının virüsten etkilendiğini kaydeden FBI yetkileri, 9 Temmuz’da internete erişimi kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı.

FBI, DNS sunucularını kapatarak virüsün yayılmasını engellemek ve internet ağlarını temizlemek amacıyla önlem alacak.


Ayarları değiştiriyor


İlk kez 2011 yılında tespit edilen virüs, kullanıcısının karşısında sahte bir Windows ya da Mac OS X yazılımı olarak çıkıyor ve böylece bilgisayara sahte bir yazılım olarak indiriliyor.

Bu kötü amaçlı yazılım programı bilgisayarlardaki alan adı sistemini ve bilgisayarı yönlendiren ağların ayarlarını fark ettirmeden değiştiriyor. Virüs böylece kullanıcıyı başka internet sitelerine yönlendiriyor.

Uzmanlar, bilgisayarı zarar gören kullanıcıların DNS ayarlarını değiştirmesi gerektiğini söylüyor.

İnternet kullanıcıları, www.dns-ok.us adresli İngilizce sayfadan ya da www.dns-ok.de adresli Almanca sayfadan bilgisayarlarına virüs bulaşıp bulaşmadığını tespit edebiliyor ve virüsten nasıl kurtulacağını öğrenebiliyor.

 

DW Türkçe

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