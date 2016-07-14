FBI son üç yılda yüz binlerce göz tarama verisi topladı

ABD'de teknoloji sitesi The Verge, FBI'ın (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu) son üç yılda 430 bin göz irisi tarama verisi topladığını ortaya çıkardı.

The Verge sitesinin ele geçirdiği belgelere göre 2016'nın başından bu yana sadece Kaliforniya'da her gün ortalama 189 kişinin göz irisi verisi toplandı.

FBI pilot uygulamayla 'göz irisi taraması için en iyi yöntemi geliştirmeyi hedeflediğini' açıklamış; pilot uygulama projesi, Eylül 2013'te devreye sokulmuştu. Kurum, bu teknolojinin suçluların izlenmeleri ve yakalanmaları açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

FBI verileri; Texas, Missuri ve Kaliforniya eyaletlerindeki yerel yetkililerle ortak çalışma yürüterek topladı. Bu veriler gözaltına alınan insanların gözleri taranarak oluşturuldu. Her bir tarama verisi, gözün renkli kısmının belli bir bölümünün detaylı görüntüsünden oluşuyor. Bu, insanlara dair, parmak izi kadar detaylı ve ayırt edici bilgi sunuyor.