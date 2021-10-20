FBI, Rus milyarderle bağlantılı evlerde arama başlattı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin yaptırım listesinde olan Rus milyarder Oleg Deripaska’yla bağlantılı mülklerde arama yaptı.

BBC’de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yakın bağlantısı bilinen milyarder Deripaska, 2018’de ABD yaptırım listesine alınmıştı.

Deripaska’nın sözcüsü, FBI’ın milyarderin akrabaları üzerine kayıtlı iki evi aradığını söyledi. ABD’nin Washington ve New York şehirlerindeki evlerin arandığı belirtildi.

FBI’ın arama çalışmasını neden başlattığı henüz bilinmiyor.

Deripaska ve altı Rus oligark 2018 yılında ABD’nin yaptırım listesine alınmıştı. ABD’nin o dönemki Hazine Bakanı Steve Mnuchin, bu kararın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi kaynaklı olduğunu söylemişti. Moskova, müdahaleyi reddediyor.