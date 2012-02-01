FBI: Pardon yanlış evi basmışız

T24

Judy Sanchez, 26 Ocak'ta merdivenlerdeki sert ayak sesleriyle uyandığını ve ne olup bittiğini anlayabilmek için mutfağına gittiğini anlattı.Kapısını kıran polislerin kendisini yüzüstü yere yatırdığını ve başına silah dayadığını aktaran Sanchez, bu sırada 3 yaşındaki kızının da başka bir odada ağladığını söyledi.Yaklaşık yarım saat sonra, asıl şüphelinin çok katlı binanın başka bir dairesinde yaşadığını anlayan FBI görevlileri Sanchez'den özür diledi ve eve verilen zarar nedeniyle ödeme yaptı.