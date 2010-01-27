FBI muhbiri konuştu

T24- İslam’ı kabul ettiğini söyleyip ABD polisi için camilerde muhabirlik yapmaya başlayan Craig Monteilh’in ilginç hikâyesi, FBI’a tazminat davası açmasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre, Monteilh, kadınlarla yatıp camiye dinleme cihazları kurarak önemli bilgiler elde etmiş.









California Eyaleti’nin Irvine şehrinde fitnes danışmanlığı yapan Craig Monteilh (47), 2004-2008 yılları arasında çeşitli soruşturmalarda Amerikan Federal Soruşturma Dairesi (FBI) için muhbirlik yaptı. En hassas görevini ise 2006 yılında aldı.



Sonradan Müslüman olmuş biri gibi davranması istenen Amerikalı Monteilh’e, kendisini Fransız-Suriye asıllı gösteren ve “Faruk el Aziz” adına düzenlenmiş yeni bir kimlik verilmişti. “Fleks Operasyonu” kapsamında muhbir olarak California’daki Müslüman cemaatin içine sızacaktı. “Kâhin” kod adlı muhbirin hedefi, şehirdeki camiye gelen radikal Müslümanları saptayıp ihbar etmekti.



Monteilh, 2007’nin ekim ayına kadar devam eden bu görev için Arapça öğrendi. FBI, istihbarat toplaması için camiye ve cemaattekilerin evlerine elektronik telekulak aygıtları kurmasına izin vermiş, hatta Müslüman kadınlarla cinsel ilişkiye girerek istihbarat toplaması istenmişti.



Bin Ladin’lerin koruması



Müslüman kadınlarla ilişkiye girdiğini öne süren Monteilh, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in kayınbiraderinin korumasıyla ilgili önemli bir istihbarat edindi. FBI’a ilettiği bu istihbarat sayesinde Ahmedullah Niyazi’nin ABD’den sınırdışı edilmesinin yolu açıldı.



10 milyon dolar tazminat istiyor



Monteilh, 2007 yılının aralık ayında hırsızlıktan tutuklandı. FBI’ın emri yüzünden duruşmada

muhbir olduğunu söyleyemedi. Üstelik 8 ay kaldığı cezaevinde de FBI için muhbirlik yapmayı sürdürdü. Fakat sonunda serbest kalınca, geçen cuma günü işverenlerine 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Monteilh, Fleks Operasyonu öncesinde yine muhbirlik yaparken bir şüpheliye ait belgeleri çaldığını, fakat olay yargıya yansıyınca FBI’ın kendisini sahiplenmediğini öne sürüyor.