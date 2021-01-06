FBI, Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'i cep telefonu verilerinden bulmuş

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklanan ve hapishanede yaşamına son veren ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'le suç ortaklığı gerekçesiyle tutuklu olan Ghislaine Maxwell'in yakalanmadan bir süre önce Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2 Haziran 2019'da bir özel mülkte yakalanan Ghislaine Maxwell'le ilgili dava sürüyor. Yeni çıkan mahkeme kayıtları, FBI'ın Maxwell'i yakalamadan önce GPS vrilerini takip ettiğini ortaya koydu. Bir süre saklanan Maxwell'in "G Max" adında bir telefon hattı açtırdığı ve bununla kardeşiyle iletişim kurduğu belirlendi.

Maxwell'in konumuna genel hatlarıyla ulaşan FBI daha sonra başka bir cihaz kullanarak Maxwell'in kaldığı evi de tespit etti. Bir çantaya sığdırılabilecek boyutta olan cihaz çevresindeki cep telefonlarının kendisine bağlanmasını sağlayarak hücresel veriyi alabiliyor.

Maxwell, suç ortağı ve eski erkek arkadaşı Epstein'in tutuklanmasından sonra saklanmaya başlamıştı. Maxwell, 18 yaşının altında kızları Epstein için çalışmak üzere işe almak ve istismara ortak olmaktan suçlanıyor.

Duruşmanın başlamasını bekleyen Maxwell, New York'ta hapishanede tutuluyor.