FBI, iPhone kameralarını ve mikrofonlarını kontrol edebilir mi?

Apple, FBI ile yaşadığı 'telefon kilidi açma' krizinde geri adım atması durumunda tüm iPhone'ların kamera ve mikrofonlarının devlet tarafından kontrol edilebilmesinin yolu açılacağı için endişe duyduğunu açıkladı.

6 soruda Apple - FBI tartışması: Güvenlik mi, gizlilik mi?

NTV’nin haberine göre İnternet yazılımları ve hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Eddy Cue, şirketin Federal Soruşturma Bürosu FBI ile arasında 22 Mart’ta görülecek ‘telefon kilidi açma’ davası öncesinde konuştu.

Cue ABD’de İspanyolca yayın yapan Univision televizyonuna yaptığı açıklamada, "şirketin gelecekte devlet tarafından kullanıcıların telefonlarının kamera ve mikrofonlarını gözetlemeye zorlanabileceğini" belirtti.

Cue sözlerine "Apple bu davayı kaybederse müşterilerinin güvenini kaybedecek ve devletin istediği zaman kişisel verilere ulaşmasını sağlayacak bir ‘arka kapı’ oluşacak"diyerek devam etti.

Tecrübeli yönetici "Eğer kaybedersek gün gelecek boşanma davası, göçmenlik davası, vergi davası gibi çeşitli anlaşmazlıklarda FBI telefonların kamera ve mikrofonlarını kontrol ederek herkesi izleyebilecek" ifadelerini kullandı.

FBI geçen yıl aralık ayında San Bernardino’da 14 kişiyi öldüren bir kişinin telefonundaki kilidi önemli bilgiler olduğu gerekçesiyle Apple’dan açmasını istemiş ancak şirket reddedince olay mahkemeye taşınmıştı.

FBI Apple’dan şifrenin 10 kez yanlış girilmesi durumunda telefonu fabrika ayarlarına döndüren kilit uygulamasının kaldırılmasını talep ediyor.

FBI böylece kilitleri açabilmek için sınırsız kombinasyonlar denerken telefonların içindeki veriler silinmeyecek.