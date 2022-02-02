FBI Direktörü Wray: Çin tehdidi her zamankinden daha yoğun

Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici. Bu tehdide hep birlikte odaklanmamız hayati öneme sahip" diye konuştu. Yetkili, Çin'in küresel süper güç olma yolunda ilerlediğini ve bu süreçte de işbirlikçi ve yapıcı olmaktan ziyade, 'çalan ve tehdit eden' bir tavır takındığını iddia etti.