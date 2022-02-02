FBI Direktörü Wray: Çin tehdidi her zamankinden daha yoğun

FBI Direktörü Chris Wray, FBI tarihine ilişkin başkent Washington DC'deki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Çin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.
Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici. Bu tehdide hep birlikte odaklanmamız hayati öneme sahip" diye konuştu. Yetkili, Çin'in küresel süper güç olma yolunda ilerlediğini ve bu süreçte de işbirlikçi ve yapıcı olmaktan ziyade, 'çalan ve tehdit eden' bir tavır takındığını iddia etti.
"Çin yönetimi de tıpkı Sovyetler Birliği gibi demokratik normları reddediyor"
Kanıt sunmaksızın, Çinli bilgisayar korsanlarının, diğer tüm ülkelerin toplamından daha çok kişisel ve şirket verilerini çaldığını öne süren Wray, her 12 saatte bir Çin'e yönelik karşı istihbarat operasyonu dosyası açtıklarını kaydetti.