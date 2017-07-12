FBI Direktörü adayı: Kiev'in ABD seçimlerine müdahalesini incelemeye hazırım

FBI Direktörü adayı Christopher A.Wray Senato’da, Kiev’in ABD’deki seçimlere müdahale etmeye ve ABD Başkanı Donald Trump’a zarar vermeye çalışmış olabileceğine yönelik verileri incelemeye hazır olduğunu duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın FBI Direktörü adayı Christopher A. Wray, Ukraynalı bürokratların ABD’deki seçim kampanyasına müdahale etmeye çalışmış olabileceklerine yönelik verileri incelemeye hazır olduğunu açıkladı.
Senato’daki oturumda Senatör Lindsey Graham, Ukraynalı bürokratların ABD’deki seçimlere müdahale etmeye, Trump’a ve danışmanlarına zarar vermeye çalışmış olabileceklerine yönelik iddialar içeren Politico makalesinden alıntı yaptı.
Graham’ın ‘Ukrayna’nın seçimlere müdahale etmeye hakkı olmadığını kabul ediyor musunuz’ sorusuna Wray, “Evet sizlerle aynı fikirdeyim” yanıtını verdi.
Ardından Graham’ın ‘Ukrayna’ya yönelik bu iddiaların gerekçelerini incelemeye hazır olup olmadığı’ sorusuna Wray, “Bunu yapmaktan memnuniyet duyarım” dedi.