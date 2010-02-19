FBI binasına saldırı korkusu

T24 -

Pilot kasıtlı olarak binaya çarpmış

Kızgın mühendisin uçağıyla çarptığı binada yangın çıktı ve iki kişi hayatını kaybetti. Binaya çarpan mühendisin öldüğü tahmin ediliyor. Acil yardım ekipleri, en az 13 kişinin yaralandığı saldırıda kaybolan bir çalışanı da bulmaya çalışıyor.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), pilotun 53 yaşında A. Joseph Stack olduğunu açıkladı.Tek motorlu Piper PA-28 tipi uçağıyla Austin'den yaklaşık 48 kilometre uzaklıktaki Georgetown'da bir havaalanından kalkan Stack, kuleye uçuş planını bildirmedi. Austin hava sahasında alçaktan uçan Stack, yerel saatle 10.00'dan önce 7 katlı binaya çarptı. Stack'in 11 Eylül'ü andıran eylemi sırasında binadan alevler çıktı, camlar kırıldı ve siyah duman bulutu gökyüzünü kapladı. Binanın ikinci ve üçüncü katları büyük hasar gördü.Bu arada Pentagon, saldırının bir pilotun işi olduğu anlaşılana kadar olay yerine iki F-16 gönderdi. ABD Başkanı Barack Obama'ya da bilgi verildi.ABD’nin Teksas eyaletinde binaya çarpan küçük uçağın pilotunun, binaya kasıtlı olarak çarptığı bildirildi. CNN televizyonuna konuşan bir federal yetkili, havalanmadan önce evini yakan pilotun daha sonra uçakla Austin kentindeki 7 katlı binaya çarptığını söyledi. Austin polisi olaydan sonra iki kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirirken, Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı, olayda terörist bağlantı görülmediğini açıklamıştı.