FBI ajanları birbiriyle çatıştı

T24 - ABD Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) çalışanlar arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Los Angeles'ın güneyinde Long Beach'deki federal binada meydana gelen olayda, Göç ve Gümrük Dairesi çalışanı bir kişinin öldüğünü, bir diğerinin de yaralandığı açıkladı.

Önce çalışanlardan birinin tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı, daha sonra bir başka görevlinin ateş eden çalışanı öldürdüğü belirtildi.

Yaralı çalışanın tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedilirken, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.