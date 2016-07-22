FBI ajanına rüşvetten tutuklanan Türk işadamı öldü

ABD ordusunun Irak'taki savunma sanayi ihaleleri için FBI ajanına rüşvet verme suçundan ceza alan 57 yaşındaki Metin Atılan, Las Vegas'ta ev hapsindeyken kalp krizi geçirip öldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yusuf Baştuğ’un haberine göre, 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Atılan cezasını ev hapsinde çekerken 15 Temmuz günü yaşamını yitirdi. Atılan'ın amcası Sami Atılan, "Metin'i kaybettik. Evde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Resmi işlemler sürüyor. Yurtdışı çıkış yasağı olduğu için cenazesinin alınması da biraz zaman alıyor. En kısa sürede cenazeyi alıp memleketimiz Adana'da Asri Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz" dedi.

Savunma sanayi ihaleleri

Metin Atılan, Adana'daki İncirlik Üssü'nde uzun yıllar restoran işlettikten sonra ABD'ye gidip Las Vegas'ta müteahhitlik yapmaya başladı.2006- 2008 arasında ABD ordusunun Irak'taki savunma sanayi ihalelerinden 40 milyon dolar kazanan Metin Atılan, ihaleleri rüşvetle aldığı iddiasıyla ABD Federal Araştırma Bürosu'nun (FBI), takibine takıldı. Atılan, iddiaya göre 5 Şubat 2008'de subay görünümlü FBI ajanı Eric J. Miller'e 10 milyon dolarlık iş karşılığında 1 milyon dolar rüşvet teklif edip peşinat olarak 30 bin ABD doları verdi.

Elektronik kelepçeyi kesip kaçtı

Bu olay sonrası yakalanan Metin Atılan, Mayıs 2008'de Las Vegas'ta ev hapsinde tutulurken koluna takılan elektronik takip cihazını keserek kaçtı. Türkiye'ye dönen Atılan hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Interpol'ün 'En çok arananlar' listesinde yer alan Atılan, 19 Aralık 2011'de Adana'da bir lokantada çorba içerken, eski eşi A.A.'nın ihbarı sonucu yakalandı. Ancak Interpol ile iletişime geçen polise, 'Bizde bu şahsa ait kayıt yok. Ya da listeye yanlış girilmiş' diye yanıt gelince Metin Atılan, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

Irak’ta yakalanıp ABD’ye iade edildi

Türkiye'den ayrılıp sırasıyla Meksika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçen Metin Atılan, son olarak iş için gittiği Irak'ta yine eski eşinin ihbarıyla yakalanıp ABD'ye iade edildi. FBI ajanına rüşvet vermek suçundan 65 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Metin Atılan, 30 Mart 2015'te 2 yıl hapis ve 1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.