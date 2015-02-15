FBI ajanı, IŞİD militanıyla evlenmiş

IŞİD yöneticileriyle bağlantı kurmakla görevlendirilen FBI ajanı kadının Almanya vatandaşı IŞİD'li Denis Cuspert'le evlendiği ortaya çıktı. Daha sonra hayatı tehlikeye giren kadının Türkiye'ye kaçtığı bildirildi. Türkiye'de polis tarafından tutuklanan kadın ajan, daha sonra ABD'ye geri götürüldü.

ABD 'nin bir Alman IŞİD teröristinin peşin taktığı FBI ajanının, onunla evlenmek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Alman IŞİD teröristi Denis Cuspert'le evlenen FBI ajanı, durum tehlikeli olamaya başlayınca Türkiye 'ye kaçtı.

Gazetenin Amerikan ve Alman istihbarat kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, ajan IŞİD üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla görevlendirildi. Daha sonra İŞİD saflarında savaşan Alman Rapçı Denis Cuspert'le tanışan kadın ajan, imam nikahıyla onunla evlendi.

Türkiye'ye kaçtı

Daha sonra hayatı tehlikeye giren kadının Türkiye'ye kaçtığı bildirildi. Türkiye'de polisçe tutuklanan kadın ajan, daha sonra ABD'ye geri götürüldü.

Alman Rapçı Denis Cuspert, geçtiğimiz hafta ABD tarafından savaş suçlusu olarak uluslararası teröristler listesine alındı. Bu işlemler esnasında kadın ajanla ilgili bilginin ortaya çıkıp, Federal Savcılığa ulaştığı bildirildi. Kendini Abu Talha al-Almani olarak tanıtan Cuspert, çok sayıdaki IŞİD propaganda videolarında yer aldı.

Cuspert, özellikle Alman Selefileri savaşa kazandırma propagandalarında aktif görev alıyor.