-FBI: "Pardon yanlış evi basmışız" FITCHBURG (A.A) - 01.02.2012 - ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları, kapısını kırıp ev sahibinin başına silah dayadıkları evin yanlış ev olduğunu yarım saat sonra anladı. Judy Sanchez, 26 Ocak'ta merdivenlerdeki sert ayak sesleriyle uyandığını ve ne olup bittiğini anlayabilmek için mutfağına gittiğini anlattı. Kapısını kıran polislerin kendisini yüzüstü yere yatırdığını ve başına silah dayadığını aktaran Sanchez, bu sırada 3 yaşındaki kızının da başka bir odada ağladığını söyledi. Yaklaşık yarım saat sonra, asıl şüphelinin çok katlı binanın başka bir dairesinde yaşadığını anlayan FBI görevlileri Sanchez'den özür diledi ve eve verilen zarar nedeniyle ödeme yaptı.