FB'den TFF ve UEFA'ya tepki!

T24

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, yöneticiler Abdullah Kiğılı, Alaeddin Yıldırım ve kulüp avukatı Emin Bozkurt'la birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Ali Koç, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) açtıkları dava sürecinde, hem UEFA'nın, hem de TFF'nin savunmalarından ayrıntılara yer verdi.TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ve TFF Baş Hukuk Müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı'nın, incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelen UEFA Disiplin Müfettişi Pierre Cornu'ya kendilerini suçlu gösterecek bilgiler verdiklerini iddia eden Ali Koç, sert ifadeler kullandığı bu iki ismin dolaylı olarak istifalarını istedi.