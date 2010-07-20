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Spor

FB'DE YENİ SEZON MESAİSİ ANKARA (A.A)

20 Temmuz 2010 16:35

-FB'DE YENİ SEZON MESAİSİ ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Belçika'da sürdüren Fenerbahçe'de, sabah yapılan antrenmana Genk maçında 90 dakika forma giyen oyuncular katılmadı. Futbolculardan Andre Santos, Stoch, Cristian, Alex ve Bilica'ya havuz ve masaj programı uygulandı. Sakatlığı süren Mehmet Topuz ise kondisyon çalışması yaptı. Kamptaki oyunculardan Selçuk ve Kazım'ın ise hafif sakatlıkları bulunuyor. Selçuk Şahin'in ayak başparmağında iltihap oluşurken, bu futbolcunun tedavisine başlandı. Sol bileğinde ağrısı bulunan Kazım için de masaj tedavisi uygulandı.  Sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanda dar alanda çift kale maç ve pas çalışması yaptılar.  Bu arada, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün TSİ 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

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