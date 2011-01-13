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Ekonomi

FB.com alan adını kim aldı?

FB.com'un uzun ve gizli bir ihale süreci sonunda 8.5 milyon dolara satıldığı açıklandı.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - Amerikan Tarım Bürosu'na (American Farm Bureau) ait alan adı FB.com'un uzun ve gizli bir ihale süreci sonunda 8.5 milyon dolara satıldığı açıklandı. Satışın aslında geçtiğimiz Kasım ayında yapıldığı, ancak bugüne kadar resmen duyurulmadığı belirtildi.

Alan adı için 8.5 milyon dolar ödendi. Satın alan kurumsa, elbette F ve B harflerini yan yana içeren sözcüklerle Face ile başlayan pek çok alan adını da satın alan Facebook'tan başkası değil. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Facebook, dün yaptığı basın açıklamasında alan adını Facebook'a erişim için değil, kurumsal tarafta kullanacağını bildirdi. Geçtiğimiz yıl sonlarında FB.com'un Facebook tarafından satın alınmak istendiği, bu konuda görüşmelerin başladığı dedikoduları yayılmıştı.

Facebook ve Farm Bureau bugüne kadar sessiz kalmıştı. Fb.com adresine gidenler, şimdilik Facebook sayfasına yönlendiriliyor. Facebook.com alan adı, 2005 yılında 200 bin dolar ödenerek satın alınmıştı.


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