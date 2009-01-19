F.Bahçe'ye zor kura



(FLAŞ) Basketbolda Fenerbahçe Ülker'in de aralarında bulunduğu 16 takımın mücadele edeceği ULEB Avrupa Ligi 2. tur (Top 16) maçlarının kura çekimi yapıldı.



İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan Fenerbahçe Ülker, TOP 16 H Grubu'nda CSKA Moskova, M. Siena ve Cibona Zagreb ile eşleşti.





4 grupta 4'er takımın mücadele edeceği 2. turda maçlar 28 Ocak Çarşamba günü başlayacak ve 12 Mart Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar play-off'larda mücadele edecek. ULEB Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final 1-3 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde oynanacak.



GRUPLARDA EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE OLDU





E Grubu: Tau Ceramica (İspanya), Olympiakos (Yunanistan), A.J. Milano (İtalya), Asseco Prokom (Polonya)



F Grubu: Regal FC Barcelona (İspanya), Real Madrid (İspanya), Maccabi Electra (İsrail), Alba Berlin (Almanya)



G Grubu: Unicaja Malaga (İspanya), Lottomatica Roma (İtalya), Panathinaikos (Yunanistan), Partizan (Sırbistan)



H Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Montepaschi Siena (İtalya), Fenerbahçe Ülker (Türkiye), Cibona Zagreb (Hırvatistan)

