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Spor

F.Bahçe'ye 2 müjde

Fenerbahçe'de sakatlıktan kurtulan Deivid ve Vederson, Bursaspor ile bugün yapılacak maçın 18 kişilik kadrosuna alındı.

24 Ekim 2008 03:00

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlıkta kurtulan Deivid ve Vederson, Bursaspor ile bugün yapılacak maçın 18 kişilik kadrosuna alındı. 



arrow F.Bahçe moral arıyor

Temmuz ayında Avusturya'da yapılan kamp çalışmaları sırasında ayak bileği kırılan Deivid ve dizinden ameliyat olan Vederson, o tarihten bu yana takımdaki yerlerini alamıyorlardı. Bu iki futbolcunun bugün Bursaspor karşısında 18 kişilik kadroda olacağı öğrenildi. Ayrıca teknik direktör Luis Aragones, Tümer Metin ve Deniz Barış'ı ise 18 kişilik kadroya almadı. İspanyol teknik adam, Colin Kazım'a ise 18 kişilik kadroda yer vermeyi planlıyor.

Bu arada Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını dün tamamlayarak kampa girdi. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 3 grup halinde top çalma çalışması yaptı. İdman, taktik ve teknik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Antrenmana, Aragones'ten izin alarak Almanya'ya giden Önder Turacı katılmadı. Emre Belözoğlu ise kondisyoner eşliğinde saha kenarında koşu yaptı.

Fenerbahçe'nin yarın Bursaspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Volkan - Gökhan Gönül - Edu - Lugano - Roberto Carlos - Selçuk - Maldonado - Semih - Alex - Uğur Boral - Güiza

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