F.Bahçe'nin UEFA uçağında 12 tanıdık isim

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçak, Fenerbahçe’nin savunmasının en büyük kozlarını İsviçre’ye götürecek. Uçağın yolcuları arasında önemli isimler olacak.



UEFA Disiplin Kurulu’nun F.Bahçe’ye 2 artı 1, Beşiktaş’a da 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermesinden sonra, UEFA Tahkim Kurulu’na yapılan itirazda sarı lacivertli kulübün en büyük kozlarından birinin, dinleteceği tanıklar olacağı bilgisi kulislerde dolaşıyordu.

Peki, kimdi bu tanıklar? Ne sıfatla ve ne söyleyeceklerdi? Bir veya iki tanığın kim olduğu yolunda yazılıp çizildi ancak kesin liste hiç bilinmedi. Hürriyet çarpıcı isimlerle dolu tanık listesinde kimlerin olduğunu kulüp çevrelerinden öğrendi.



Mehmet Yıldız gitmeyebilir



Fenerbahçe'nin Çarşamba günü 08.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kaldıracağı özel uçakla İsviçre’nin Nyon kentine gidecek isimler arasında çok ilginç simalar var. Sarı lacivertlilerin tanık listesi, sanıldığı gibi 20 değil, 12 kişiden oluşuyor. Listedeki Mehmet Yıldız’ın İsviçre’ye gitmesinin kesin olmadığı belirtiliyor. Fenerbahçe’nin uçağındaki tanıklardan kaçının duruşmada dinleneceğine, Tahkim Kurulu karar verecek.

1-Ertuğrul Özkök: F.Bahçe’nin şampiyonluğunu ilan ettiği maçı Sivas’ta izledi ve gözlemlerini Hürriyet’te yazdı. Ardından şikeye dayanak gösterilen bazı olayların aslında nasıl yaşandığını köşesinde okurlarına aktardı.

2-İbrahim Akın: O dönem İstanbul BŞB takımında oynarken Fenerbahçe-İBB ve Beşiktaş İBB karşılaşmalarında şike yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Halen TFF’den ceza aldığı için futbol oynayamıyor.

3-Mehmet Yıldız: İddiaların ortaya atıldığı sezon Sivasspor’da forma giyiyordu. Sivaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında şike yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay ceza aldı. Geçtiğimiz sezon Mersin İdmanyurdu kadrosundaydı.

4-Orhan Şam: İsmi şike davasında çok ön planda olmadı. Ancak şikeli olduğu iddia edilen Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında oynadı ve sarı lacivertlilere 1 gol attı. Daha sonra F.Bahçe’ye geldi. Şu an Kasımpaşaspor’da.

5-Korcan Çelikay: 2010-11 sezonu finalinde Sivas-F.Bahçe maçında kaledeydi. Yediği gollere karşılık kız kardeşi üzerinden mini cooper aldığı iddia edildi. Böyle bir kardeşi olmadığı ortaya çıktı. 5 ay tutuklu kaldı, 1 yıl, 3 ay ceza aldı.

6-Serdar Kulbilge: Şike davasında adı çok geçse de beraat etti. TFF sportmenliğe aykırı davranıştan 3 maç ceza verdi. Şu an Bolu futbolcusu.

7-Turgut Şahin: Şike soruşturmasında ismi fazla tartışma konusu olmadı. Şike olduğu iddia edilen Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Başkent temsilcisinin formasını giydi. Şu an Gaziantepspor’da oynuyor.

8-Ümit Aydın: Eski futbolcu. O dönem serbest menajerlik yapıyordu. Fenerbahçe- Ankaragücü karşılaşmasında şikeye karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı ancak mahkemede yargılanmadı.

9-Murat Öztürk: Şike davasında o da yargılandı. Fenerbahçe adına bazı görüşmeler yaptığı iddia edildi. Mahkeme sonunda beraat etti. Halen sarı lacivertli takımın kaleci antrenörlüğünü yapıyor.

10-Erdem Konyar: Emmanuel Emenike’nin menajeri. Şike davasında tutuksuz olarak yargılandı. Mahkeme sonunda beraat etti. Halen Nijeryalı yıldız Emenike’nin menajerliğini sürdürüyor.

11-Mehmet Ali Bilen: Futbolcu İbrahim Akın’ın avukatı. Daha önce mahkeme sürecinde polisin anlaştığı bazı avukatların İbrahim Akın’ı kasıtlı olarak yanılttığını söyleyerek gündeme gelmişti.

12-Mümtaz Karakaya: Mahmut Özgener federasyonunda danışman olarak görev yaptı. Şike davasında adı geçse de yargılananlar arasında yoktu.



UEFA kendi kararlarıyla vurulacak



F.Bahçe, UEFA Tahkim Kurulu’na yapacağı savunmada Steau Bükreş, Porto ve Milan örneklerini masaya yatıracak.

UEFA Disiplin Kurulu’nun kararına itiraz eden Fenerbahçe’de gözler Tahkim Kurulu’nda yapılacak savunmaya çevrildi. Sarı lacivertliler 2+1 yıl Avrupa’dan men cezasının iptalini isteyecek. Eurosport.com Türkiye’nin haberine göre UEFA ve Disiplin Kurulu kendi silahları ve kararlarıyla vurulacak.



1-ÖZEL MAHKEME KOZU: Fenerbahçe’nin ‘Özel Mahkemeler’ tarafından yargılanması en önemli savunma mekanizması olacak. UEFA ve AB’nin yargı adaletsizliğini engellemek için Özel Mahkemeler’in kaldırılmasını istemesi savunma tarafını bir adım öne çıkaracak. Çünkü 3 Temmuz davası kararları özel mahkemeler tarafından alındı. Fenerbahçe’nin de içinde bulunduğu davada kesinleşen bir karar yok. Yargıtay sürecinin devamı sarı lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

2-ÖRNEK, BROZEK DAVASI: Fenerbahçe, UEFA’dan ve diğer kurullardan spor mahkemesi açılarak yargılanma talebinde bulunacak. Sarı lacivertliler ayrıca Steau Bükreş, Milan ve Porto örneklerini de koz olarak kullanacak. Fenerbahçe’nin elindeki en önemli verileden biri de Brozek ile Trabzonspor arasındaki davadaki küçük bir ayrıntı. Trabzonspor’un, Brozek’in UEFA’ya başvurarak parasını istemesi üzerine savunmasını 2010-11 sezonunu ikinci bitirdiklerini açıklayarak yapması davanın seyrini etkileyebilir.

3-YURT İÇİNDEKİ DELİL: Devler Ligi’ne gidilmesi halinde alınacak olan bonus ücretini bordo mavililerin Brozek’e vermemesi üzerine Polonyalı futbolcu kulübüne dava açmıştı. Trabzonspor ise 2010-11 sezonunu ikinci bitirdiklerini ve TFF kararıyla Devler Ligi’ne gitmeyi hak ettikleri için parayı ödemeyeceklerini belirtmişti. Bu da Fenerbahçe adına yurt içinden elde edilen en büyük delil.