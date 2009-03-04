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Spor

F.Bahçe'nin rakibi CSKA

Fenerbahçe Ülker, bugün son şampiyon CSKA Moskova ile saat 19.15'te deplasmanda karşılaşacak.

04 Mart 2009 02:00


Fenerbahçe Ülker, Euroleague Top 16 turu H Grubu'ndaki 5. maçında, bugün son şampiyon CSKA Moskova ile saat 19.15'te deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, Euroleague 2. tur (Top 16) (H) Grubu'nda 5. maçında bugün deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Başkent Moskova'daki CSKA Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.15'te başlayacak.

Grupta geride kalan 4'er maç sonrasında 3 galibiyet ve 1 yenilgisi olan CSKA Moskova liderlik koltuğunda otururken, 1 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Fenerbahçe Ülker ise 4. ve son sırada yer alıyor.

İstanbul'da yapılan maçı Euroleague'in son şampiyonu CSKA Moskova 66-48'lik skorla kazanmıştı.

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