F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri

Tempo24 -



Statüye göre, UEFA ülkeler klasmanında 16'ncı ile 25'inci sıra arasında bulunan ülkelerin şampiyonları ile 10 ve 15'incilik arasında bulunan ülkelerin ikincileri 2. ön eleme turundan itibaren mücadele ediyorlar.



Türkiye geçen yıl UEFA ülkeler klasmanında 14'üncü sırada bulunduğundan Fenerbahçe, Devler Ligi'ne katılabilmek için 2. ön eleme turundan itibaren mücadeleye başlayacak.



Fenerbahçe bu turda yarın MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelecek.



FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

3. eleme turunda seri başı takımlarla eşleşerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verecek olan takımlar ve bu takımların UEFA klasmanındaki yerleri ise şöyle:



Atletico Madrid (İspanya-67), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti-68), Dinamo Kiev (Ukrayna-74), Slavia Prag (Çek Cumhuriyeti-84), Partizan Belgrad (Sırbistan-94), CSKA Sofya (Bulgaristan-110), Vitoria Guimaraes (Portekiz-119), Dinamo Zagrep (Hırvatistan-121), Wisla Krakow (Polonya-133), Standard Liege (Belçika-140), Twente (Hollanda-142) Aalborg (Danimarka-147), Bran Bergen (Norveç-150), Rapid Wien (Avusturya-165), Beitar Jarusalem (İsrail-187), MTK Budapeşte (Macaristan-191).



FENERBAHÇE'NİN 3. TORBA UMUDU

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne katılması halinde, grup kuralarında 3. torbada yer alması ihtimali de bulunuyor.



Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan ya da ön eleme turunu aşarak katılacak tüm takımlar arasında UEFA klasmanında 27. sırada yer alan Fenerbahçe'nin, 3. torbada yer alabilmesi için 24. sıraya düşmesi, yani önündeki 3 takımın ön elemeleri geçememesi gerekiyor.



Fenerbahçe'ye gruptan çıkma yolunda büyük avantaj sağlayacak 3. torba, ezeli rakiplerin ''çıkarlarının da kesişmesine'' yol açacak.



Galatasaray'ın muhtemelen eşleşeceği güçlü bir rakibini eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalması, Fenerbahçe'yi de 3. torbaya bir adım daha yaklaştırmış olacak.



3. eleme turundaki eşleşme ise 1 Ağustostaki kura çekiminde belli olacak. Gruplara kalacak son 16 takım, 13 ve 27 Ağustosta oynanacak karşılaşmalar sonucunda belli olacak.