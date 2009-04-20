F.Bahçe'nin muhtemel 11'i



Fortis Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarı oyananacak olan yarı final rövanş maçıyla finale yükselecek ilk takım belli olacak.



Eşleşmenin İstanbul'da oynanan ilk maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'nda Sivasspor'u 3-1 mağlup etmişti. Sarı lacivertli takıma rövanş maçı için büyük avantaj kazandıran galibiyeti Deniz Barış, Edu ve Deivid'in golleri getirirken, Sivasspor'un tek golünü Bilica kaydetmişti.



Ligde kötü gidişini sürdüren Fenerbahçe hem kupada finale yükselerek moral bulmak, hem de 26 yıllık kupa hasretini sona erdirme yolunda ilerlemek istiyor.



Lider Sivasspor ise ligde son hafta Konyaspor bereberliği ile bozulan moralini, eksik rakibi Fenerbahçe'yi yenerek düzeltmeyi hedefliyor.



Fenerbahçe'de Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle cezalı konuma düşen Lugano, Semih ve Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, Edu ve Gökhan Gönül yarı final rövanş maçında forma giyemeyecek. Konuk ekip Sivasspor'da ise eksik bulunmuyor. Sakatlığı bulunan kaptan Alex'in ise oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.



Yarın saat 20.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya iki takımın şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:



Sivasspor: Petkoviç, Hayrettin, Sylla, Bilica, Sedat, Musa, İbrahim, Sezer, Murat, Tum, Mehmet Yıldız.



Fenerbahçe: Volkan Babacan, Ali, Önder, Yasin, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk, Emre, Uğur, Deivid, Güiza.





