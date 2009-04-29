F.Bahçe'nin Juninho planı



Sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle bu sezon düşük performans gösteren Alex De Souza’ya alternatif olabilecek oyuncu arayışına giren sarı lacivertli yöneticilerin gündemine ilk olarak Juninho geldi.



Çoğunluk bu transfere yeşil ışık yakarken, bazıları "Alex rahatsız olabilir" diyerek karşı çıktı. Ancak, Juninho’yu önerenler, bu oyuncunun Olympique Lyon orta sahasında sol iç oynadığını hatırlatıp, gerektiğinde Alex’le yan yana görev yapabileceğini söyleyince, ilk başta karşı çıkan isimler de ikna oldu.



Olympique Lyon’la sözleşmesi devam eden Juninho’nun bonservis bedelini araştıran Fenerbahçe Yönetimi, şartlar uygun olduğu taktirde Brezilyalı yıldızın transferi için harekete geçecek.





Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan ve Brezilya Milli Takımı’nda da forma giyen Juninho Pernambucano, 7 sezondur Olympique Lyon’da oynuyor.



O geldiğinden beri şampiyonluklara ambargo koyan Fransız ekibi, üst üste 7 sezondur kendi liginde şampiyon oluyor. 34 yaşına gelen Juninho, Olympique Lyon taraftarlarının en sevdiği futbolcu olmasına rağmen, misyonunu tamamladığı düşüncesiyle takımdan ayrılmak istiyor.



Brezilyalı futbolcu iki sezon önce Galatasaray’ın da gündemine gelmiş ancak bonservis fiyatının pahalılığı yüzünden transferi gerçekleşmemiş; sarı kırmızılılar onun yerine Lincoln’ü transfer etmişti. Juninho, bu sezon Fransa Birinci Ligi’nde 23’ü ilk 11’de olmak üzere 26 maç oynadı, 5 gol atıp 5 de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde de 7 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı.





