F.Bahçe'nin geleceği yarın belli olacak

T24 - Fenerbahçe'de 25 Eylül'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi yaşanabilecekler tartışılıyor.

DHA muhabiri Uğur Demirkırdı'nın haberine göre; yönetim, genel kurulu "şike operasyonu" nedeniyle fikir-alışverişinde bulunmak, neler yapılabileceğine birlikte karar verebilmek için toplama kararı alırken, muhalefetin seçim maddesini de ekletmek için yaklaşık 1 ay önce içine girdiği çalışma son günlerde rafa kalktı.

Tüzüğe göre seçimli kongre kararı alınması için yüzde 10'luk imza gerekiyor. Ancak bu yüzde 10'unluk rakam önceden toplanırsa geçerli değil. Sadece kongreye o gün katılan Genel Kurul Üyeleri'nin %10'u isterse genel kurul gündeminde olağanüstü seçimin oylanmasını sağlayacak.

Kulübün en yetkili organı olan genel kurul üyeleri, sıkıntılı günler yaşayan kulübün yarınlarına ışık tutacak.

Mali, idari ve sportif konuların görüşülüp karara bağlanması amacıyla değil de "Şike Operasyonları" nedeniyle yaşananlar, Şampiyonlar Ligi'nden men edilme, fikir-alışverişinde bulunma, Federasyon ve UEFA'ya karşı neler yapılabileceği için genel kurul üyeleriyle buluşacak olan Yönetim'e, camianın önde gelen isimlerinden ve muhaleffetten destek geldi.



Efsane başkan Ali Şen "Şimdi seçim zamanı değil"







Fenerbahçe tarihine adını yazdıran ve "Ali Şen Başkan Fenerbahçe Şampiyon" sloganı ile belleklere kazınan Ali Şen, pazar günkü genel kurulun kulübün tarihi boyunca en fazla katılıma ihtiyaç duyduğu genel kurul olacağının altını çizerek önemli açıklamalar yaptı.

DHA'ya konuşan Ali Şen, "Şimdi seçim zamanı değil" diyerek de olağanüstü genel kurula yön vermiş oldu.

Ali Şen şunları söyledi:

"Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi boyunca en fazla ihtiyaç duyulan genel kurul bu. Herkes katılmalı. Fenerbahçeliler yapıcı fikirleriyle orada olmalı. Şimdi seçim maddesi zamanı değildir. Başkan ve yönetim görevde. Seçimi gerektiren bur durum yok. Gelecekle ilgili planların yapılması lazım." Ali Şen ayrıca pazar günü olağanüstü kongrede sürpiz bir konuşma yapacağını da belirtti.



Saadettin Saran'dan önemli açıklamalar "Herkes Fenerbahçe'ye bağlılığını göstermelidir"





Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, Sarı-Lacivertli kulübün tarihi bir olay yaşadığını belirterek, sıkıntılı bu dönemin el ele verilerek atlatılabileceğini vurguladı. Saran, "Fenerbahçe Kulübü her zaman olduğu gibi bugün de içerisinde bulunduğu zor günleri atlatacaktır" dedi.

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimle sorunlar yaşayan ancak bunların geçmişte kaldığını ve şimdi birlik zamanı olduğunu söyleyen Saran, başkan "adaylığı veya seçim konuşmanın zamanı değil" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Şu anda seçim konuşmanın zamanı değil. Şu an tamamıyla Fenerbahçe'ye destek olma zamanıdır. Bugün tüm Fenerbahçe Camiası'nın yapması gereken takımlarına destek çıkıp Fenerbahçe'ye bağlılıklarını göstermeleridir" diye konuşan Saran, şike soruşturması sonrasında Türkiye ve Türk Futbolu adına olumlu sonuçların çıkacağına inandığını kaydederek, "Fenerbahçe tartışmasız Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Kulübümüz her zaman olduğu gibi bugün de içerisinde bulunduğu zor günleri atlatacaktır" ifadesini kullandı.

Hakan Bilal Kutlualp: "Genel Kurul üyeleri neler yapacaklarını biliyorlar"





Bugüne kadar hemen hemen her konuda yönetimi ve özellikle de Aziz Yıldırım'ı eleştiren eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp bu süreçte sessizliğini koruyor. Kulüp ve camianın adeta sırat köprüsünden geçtiğini düşünen Kutlualp, kulübün daha da fazla zarar görmemesi herkese görev düştüğünü belirterek, genel kurul üyelerinin neler yapacaklarını bildiklerinin altını çizdi.



Fenerbahçe'de yasaklı kongre



Fenerbahçe Kulübü'nün pazar günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bazı yasaklar uygulanacak. Televizyon kanallarının toplantıdan canlı yayın yapmasına izin verilmeyecek. Toplantının yapılacağı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sıkı güvenlik tedbirleri alınacak. Genel kurul sırasında taraftarların Faruk Ilgaz Tesisleri önünde toplanmaları ve bazı protestolarda bulunmaları bekleniyor.

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, şike soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın kulüp üyeliğinden atılmaları için Disiplin Kurulu'na seslerini duyurmayı amaçlayan taraftarların bu eylemi gerçekleşirse tarihe geçmiş olacak.