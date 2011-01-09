F.Bahçe'nin devre arası raporu

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, devre arasını ‘tatil’ değil daha yoğun bir tempolu iş olarak değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin ilk yarıda liderin 9 puan gerisinde kalmasını kendisine yediremeyen ve mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda hüsran yaşatmaktan çekinen 45 yaşındaki hoca, gecesini gündüzüne katarak Türkiye’de pek rastlanmayan takım analizi çıkardı.

İlk yarıda oynanan tüm maçları tekrar tekrar seyreden, notlar ve rakamlar çıkartan Kocaman, özellikle kaybedilen maçları fazlasıyla çalıştı. Buradaki amaç ise devre arasından dönen futbolcuların karşısına somut verilerle çıkabilmek. Fakat öncelikli olarak kurmaylarıyla çıkardığı analizleri paylaştı Kocaman..



‘90 dakikaya yaymalıyız'

İkinci yarı hazırlıkları için takımını toplayan Aykut hoca, yardımcılarına şu açıklamayı yaptı.. İşte F.Bahçe’nin ilk yarıdaki Z raporu: “Yediğimiz gollerin yüzde 80’i bireysel hatalardan kaynaklanıyor. Rakipler bizim kalemize çok az sayıda organize atakla geliyorlar. Genelde atağa çıkarken kaptırılan topların dönüşlerinde goller yiyoruz.

İlk yarım saatte hemen sonuca gitmek isteyen takımımız 40 ve 45. dakikalar arasında farkı artırmak adına çok olumlu işler yapıyor. Hatta bu 5 dakikalık arada 2 pozisyon bile bulduğumuz maçlar var. Genel sorun bu performansı 90 dakikaya yayamamak. Ben 80. ve 90. dakikalar arasında da pozisyona girecek oyuncular istiyorum. Ve bunu başaracağız.



‘İyi oynarken gol yiyoruz'

İlk yarıda en çok eleştiri aldığımız konu kondisyon. Fakat takım olarak kondisyon sorunumuz yok bu detay sadece bireysel anlamda bize sorun teşkil ediyor. Bunun sebebi de esasında istek. Bir an önce sonuca gitmek isteyen bir yapımız var. Bu yüzden ilk yarılarda bu kadar saldırgan ve iyiyiz. İşte bu yüzden hep iyi oynarken gol yiyoruz.”



İyi ki Gökhan Gönül var..

F.Bahçe'nin sol bekinde yaşanan sorunlar, sağ taraftan uzak duruyor. Geçen sezonun çoğu maçını sakat sakat oynayan ve koca sezon sadece 2 gol 3 asist üretebilen Gökhan Gönül, sağlam geçirdiği bu yıl ise şimdiden ligdeki 15 maçta 2 gol 4 asiste ulaştı bile.. Ve bu da Kocaman’ın şu an için en büyük sevinci.



Güiza’nın talipleri de artık kayıplarda!

F.Bahçe'nin 2008’de 17 milyon Euro’ya aldığı Güiza, elde kalmaya çok yakın. 1 yıldır top oynamayan bir futbolcu olarak piyasası düşen İspanyol’un, sezon başındaki talipleri Zenit, Rubin Kazan ve Hercules, şimdi Güiza’nın ismini bile anmıyor.

Yönetim Güiza’yı yollasa 4 milyon bonservis alacak, 7 milyon Euro da 2 yıllık ücretinden kurtulacaktı.



‘Hastane’ dışında tüm çıkışlar kapalı

Ayın 12’sine kadar İstanbul’da çalışacak olan F.Bahçe’de Aykut Kocaman, kimseye göz açtırmıyor. Samandıra’daki kampta özel işler için kimseye izin veremeyen Kocaman, futbolculara sadece hastaneye gitmek için izin veriyor.

Diğer tüm izinleri kaldıran Aykut hoca, bu tutumunu Antalya’daki kampta da sürdürecek.



F.Bahçe, Beşiktaş’a acımadı, 6 tane attı

Futbolda Coca-Cola 14 yaş altı Akademi Ligi Marmara Grubu maçında F.Bahçe, deplasmanda Beşiktaş’ı 6-1 yendi. BJK Fulya Tesisleri’ndeki maçta sarı-lacivertlilerin gollerini Boğtan Kızıltan (3), Muhammed Samed Karakoç (2) ve Mehmet Eray Karadağ atarken, Beşiktaş’ın tek golü ise İbrahim Timurboğa’dan geldi.



Alex kendini 2’ye katladı

Sezon başında 20 km. hızla 150-200 metre koşabilen kaptan, şu an 400-500 metreyi görüyor. Bu Alex’in geldiği günden bu yana en fit ve hızlı sezonu!

Aykut Kocaman’ın analizleri, takım geneliyle sınırlı değil. F.Bahçe’nin çok şey beklediği isimleri de rakamsal olarak takip ediyor Kocaman. Özellikle de sezon başında “Alex daha iyisini yapabilir. O da rakibi yormalı, hareketli oynamalı” diyerek süperstarı yedek kulübesine yaklaştırır gibi yapan ve bu sayede Alex’i yeniden kazanan Aykut hoca, yaptığı işin rakamsal sonuçlarını görünce çok mutlu oldu.



Son 2 ayın formu

İyi bir Alex’in kendisinin en büyük yardımcısı olabileceğini bilen Kocaman, uyguladığı sonuçlar sonucu kaptanın ayağını resmen yerden kesti. Sezon başında 20 kilometre hızla en fazla 150-200 metre koşu yapabilen Brezilyalı yıldız, yaşının 32’ye gelmesine rağmen şu an aynı hızla 400-500 metreyi rahat çıkarıyor.

Bu da kaptanın 7 yıllık F.Bahçe kariyerinde en hızlı ve en fit olduğu dönem olarak kayıtlara geçti.. Tabii Alex bu formunu son 2 ayda yakalayabildi. Eğer bir sakatlık olmazsa Alex, 2. yarıya yine damga vuracak gibi gözüküyor. Sambacı’nın şu an ligde 12 golü bulunuyor.



Kondisyon idmanı eksikleri çoğalttı

İkinci yarı hazırlıklarına kondisyon yüklemeleriyle başlayan F.Bahçe’de sakatlıklar can sıkmaya başladı.. Dünkü idmana sol arka üst adalesinde zorlanma olan Dia, sağ ayak tendonunda iltihaplanma bulunan Stoch, sağ arka adalesinde zorlanma hisseden Emre Belözoğlu, alt karın kasının kalça kemiği ile birleştiği noktada zorlama

tespit edilen Volkan Demirel, sağ arka adalesinde zorlama bulunan Cristian, tedavi süreci devam eden Güiza ve soğuk algınlığı bulunan Uğur Boral katılmadı. .

Takıma yükleme yapan ve 7 sakat sonrası sıkıntılı olan teknik direktör Aykut Kocaman, dün akşam idmanını iptal ederek futbolculara izin verdi.



Selçuk ‘Şahin’ yaptırdı



İlk yarıda ön libero mevkiini kapattıktan sonra çapraz bağlarından sakatlanan ve ardından mucizevi biçimde ameliyat olmadan sahalara dönen Selçuk Şahin de F.Bahçe modasına uydu. Özellikle Brezilyalı oyuncuların çoğunlukta olmasıyla yayılmaya başlayan dövme hastalığına son tutulan isim olan milli oyuncu, Cristian ve Santos gibi Sambacılar’ın izinden devam etti.

Selçuk'un seçimi ise soyadı olan şahin figürü oldu. O da artık F.Bahçe’nin dövmelilerinden!

