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Spor

F.Bahçe'nin 152. sınavı

Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 152. maçına çıkacak.

09 Aralık 2008 02:00


Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki 6. maçında Salı gecesi deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 152. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 151 maçta, 50 galibiyet, 25 beraberlik ve 76 yenilgi aldı.

Rakip filelere toplam 185 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 254 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 151 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:


Organizasyon O G B M A Y

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UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 16 9 4 3 30 13

Şampiyonlar Ligi 39 11 6 22 42 69

Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

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Toplam 151 50 25 76 185 254

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