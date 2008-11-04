F.Bahçe'nin 150. Avrupa sınavı

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 150. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 149 maçta, 50 galibiyet, 24 beraberlik ve 75 yenilgi aldı.
Rakip filelere toplam 184 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 252 gole engel olamadı.
Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 149 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:
Organizasyon O G B M A Y
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UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 16 9 4 3 30 13
Şampiyonlar Ligi 37 11 5 21 41 67
Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
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Toplam 149 50 24 75 184 252