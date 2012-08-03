F.Bahçeli taraftarlar Trabzon'a küfredince metrobüs şoförü isyan etti

Fenerbahçe-Vaslui maçının ardından sarı-lacıvertli taraftarlar, bindikleri metrobüste Trabzonspor’a küfür edince, otobüsün Trabzonlu olan şoförü aracı durdurdu. Şoför, taraftarların küfür etmeyeceklerine yönelik söz vermeleri üzerine yeniden direksiyon başına geçti.



Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Romanya'nın Vaslui takımıyla Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yaptığı maçın ardından ilginç bir olay yaşandı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; 1-1 biten maçın ardından stattan çıkan bir grup sarı-lacivertli taraftar, gece 01.30 sularında Söğütlüçeşme'den Zincirlikuyu'ya hareket eden metrobüse bindi.

Taraftarlar yol boyunca tezahürat yaparken, metrobüsün ön tarafında bulunan bir grup Trabzonspor aleyhine slogan atmaya başladı.



'Küfürler ağrıma gidiyor'



Bu sırada birkaç kişi, bordo-mavili kulübe küfür edince metrobüs şoförü taraftarlara “Küfür etmeye devam ederseniz gitmem” dedi. Taraftarların küfür etmeye devam etmesi üzerine şoför otobüsü durdurarak kontak kapattı.

Şoför, taraftarların şaşkın bakışları arasında, “Ben Trabzonluyum, küfürler ağırıma gidiyor” diyerek araçtan aşağı indi.

Metrobüs yolundan koşarak giden şoförü bazı taraftarlar geri çevirmeye çalıştı. Şoför Trabzon'a küfür edildiği müddetçe dönmeyeceğini söyledi.



Polis olay yerinde



Bu sırada aracın arkasında bulunan taraftarlar, ön tarafta gelişen olayı göremedikleri için metrobüsün arızalandığını düşündüler. Bir grup taraftar da telefonla polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, metrobüs şoförüyle konuşup, araca dönmesini istedi.

Ancak şoför inat edince bazı taraftarlar devreye girip, “Tamam, Trabzon'a küfür etmeyeceğiz. Lütfen direksiyona geçin” dedi.



Tezahüratlı yolculuk



Bu arada, bir grup taraftar da şoföre sinirlenen arkadaşlarını, “Evimize gitmek istiyorsak bu metrobüsün gitmesi gerek. Onun için biraz sakin olalım ve küfür etmeyelim” diyerek sakinleştirdi. Güç bela ikna olan şoför, daha sonra aracının başına geçti ve yoluna devam etti.

Metrobüsün tekrar hareket etmesinin ardından bazı Fenerbahçeli taraftarlar, şoför aleyhine tezahürat yaptı. Başka bir grup da, “Şoför bizi Avcılar'a götürsene” diye tempo tuttu.