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Spor

F.Bahçe'li Hurmacı omzudan ameliyat oldu

Fenerbahçeli futbolcu Özer Hurmacı, uzun süredir sorunlar yaşadığı omuzundan ve ayağından ameliyat oldu.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Fenerbahçeli futbolcu Özer Hurmacı, uzun süredir sorunlar yaşadığı omuzundan ve ayağından ameliyat oldu.


Özer, Almanya'da bir klinikte ayağından ve omuzundan operasyon geçirdi. Üç gün hastanede kalacak olan Özer'in hazır olduğunda özel fizyoterapisti ile rehabilitasyon çalışmalarına başlayacağı bildirildi.


Sezon başında ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ayağına platin takılan Özer, sezon boyunca ayağındaki bu platinle futbol oynamış ve sık sık ayağındaki deformasyondan dolayı sıkıntılar yaşamıştı. Ayrıca, ligin 22. haftasında yapılan Bursaspor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ omzu çıkan ve omuz kapsülünde yırtık oluşan Özer, ligin son maçına kadar özel bir bandaj ve koruyucularla oynadı.

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